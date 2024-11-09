  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Кампосу этот вечер запомнится

Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" крупно победила "Карпаты" в домашнем матче.

На 36-й минуте благодаря фолу Адамюка вблизи штрафной "Александрия" получила право на штрафной. Кампос забил прямым ударом. Хозяева открыли счёт. Так завершился первый тайм.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме в ворота гостей назначили два пенальти. Сначала защитник "Карпат" Жан Педроссо сбил игрока "Александрии" Безерру в штрафной. Во второй раз вратарь львовян пытался перехватить мяч, но сбил Ковальца. "Александрия" реализовала два пенальти.

Хозяева установили достижение – 17 матчей в УПЛ без поражений, а Кампос стал вторым защитником в истории чемпионата, который оформил хет-трик в матче.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Александрия

"Александрия" - "Карпаты" 3:0

Голы: Кампос (36, 54, 86)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ - Оболонь 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Полесье 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Ворскла – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ФК Александрия Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости