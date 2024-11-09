Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча

"Александрия" крупно победила "Карпаты" в домашнем матче.

На 36-й минуте благодаря фолу Адамюка вблизи штрафной "Александрия" получила право на штрафной. Кампос забил прямым ударом. Хозяева открыли счёт. Так завершился первый тайм.

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Во втором тайме в ворота гостей назначили два пенальти. Сначала защитник "Карпат" Жан Педроссо сбил игрока "Александрии" Безерру в штрафной. Во второй раз вратарь львовян пытался перехватить мяч, но сбил Ковальца. "Александрия" реализовала два пенальти.

Хозяева установили достижение – 17 матчей в УПЛ без поражений, а Кампос стал вторым защитником в истории чемпионата, который оформил хет-трик в матче.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Александрия

"Александрия" - "Карпаты" 3:0

Голы: Кампос (36, 54, 86)

Видеообзор матча: