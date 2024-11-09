Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча
Кампосу этот вечер запомнится
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" крупно победила "Карпаты" в домашнем матче.
На 36-й минуте благодаря фолу Адамюка вблизи штрафной "Александрия" получила право на штрафной. Кампос забил прямым ударом. Хозяева открыли счёт. Так завершился первый тайм.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме в ворота гостей назначили два пенальти. Сначала защитник "Карпат" Жан Педроссо сбил игрока "Александрии" Безерру в штрафной. Во второй раз вратарь львовян пытался перехватить мяч, но сбил Ковальца. "Александрия" реализовала два пенальти.
Хозяева установили достижение – 17 матчей в УПЛ без поражений, а Кампос стал вторым защитником в истории чемпионата, который оформил хет-трик в матче.
Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Александрия
"Александрия" - "Карпаты" 3:0
Голы: Кампос (36, 54, 86)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
- УПЛ. ЛНЗ - Оболонь 0:1. Видео гола и обзор матча
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО