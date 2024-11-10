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Впервые в истории. Верес 2:0 Рух. Видео голов и обзор матча

Видео

Историческая победа

Впервые в истории. Верес 2:0 Рух. Видео голов и обзор матча

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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В 13-м туре Украинской Премьер-Лиги встречались "Верес" и "Рух".

В первом тайме хозяева быстро забили два гола. На 6-й минуте отметился Виталий Дахновский, а через 15 минут он отдал ассист на Луана. Это были единственные удары "Вереса" в тайме. Гости не ударяли ни по воротам, ни мимо.

Второй тайм прошёл без ударов. "Рух" владел мячом, но не нанёс ни одного удара по воротам.

Впервые в своей истории "Верес" обыграл "Рух". В турнирной таблице "Верес" находится на 9-м месте, "Рух" - на 10-м. У обеих команд по 15 очков, но у львовской команды матч в запасе.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Ровно

"Верес" - "Рух" 2:0

Голы: Дахновский (6), Луан (22)

Видеообзор матча

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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