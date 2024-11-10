  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. На характере. Шахтёр – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

На характере. Шахтёр – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Шахтёр воспользовался ошибками соперника

На характере. Шахтёр – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

Шахтар

Новина українською

"Шахтёр" обыграл "Зарю" на "Арене Львов".

В первом тайме "Шахтёр" нанёс три удара. Но ни один из них не был по воротам. При этом донецкий коллектив пропустил "пушечный гол" от номинальных гостей. Отметился Яцык. Для него это третий гол в чемпионате Украины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующие 45 минут "Шахтёр" атаковал. На 52-й минуте "горняки" реализовали пенальти, полученное из-за ошибки защитника "Зари". Спустя 2 минуты свой первый гол забил Кевин после передачи Тобиаса. Точку в этом поединке поставил автогол защитника "Зари" Джордана.

"Шахтёр" в турнирной таблице занимает 3-е место с 26-ю очками и игрой в запасе. "Заря" расположилась на 10-м месте с 15-ю очками.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Львов

"Шахтёр" - "Заря" 3:1

Голы: Бондаренко (52, пен), Кевин (54), Джордан (90+3, а.г) – Яцык (37)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории. Верес 2:0 Рух. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Хет-трик защитника. Александрия – Карпаты 3:0. Видео голов и обзор матча
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости