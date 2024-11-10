На характере. Шахтёр – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча

"Шахтёр" обыграл "Зарю" на "Арене Львов".

В первом тайме "Шахтёр" нанёс три удара. Но ни один из них не был по воротам. При этом донецкий коллектив пропустил "пушечный гол" от номинальных гостей. Отметился Яцык. Для него это третий гол в чемпионате Украины.

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Следующие 45 минут "Шахтёр" атаковал. На 52-й минуте "горняки" реализовали пенальти, полученное из-за ошибки защитника "Зари". Спустя 2 минуты свой первый гол забил Кевин после передачи Тобиаса. Точку в этом поединке поставил автогол защитника "Зари" Джордана.

"Шахтёр" в турнирной таблице занимает 3-е место с 26-ю очками и игрой в запасе. "Заря" расположилась на 10-м месте с 15-ю очками.

Украинская Премьер-Лига, 13-й тур, Львов

"Шахтёр" - "Заря" 3:1

Голы: Бондаренко (52, пен), Кевин (54), Джордан (90+3, а.г) – Яцык (37)

Видеообзор матча: