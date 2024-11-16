Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Автогол Квирквелии и мяч Микаутадзе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины потеряла очки в матче против Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций. Сине-желтые повели в счете в первом тайме благодаря автоголу Квирквелии. Однако удержать результат не удалось. После перерыва грузины были более агрессивными в атаке, поэтому их гол не удивил. Его автор - Микаутадзе, который вышел на замену.
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Сборная Украины остается последней в турнирной таблице группы (5 очков). Грузия, по крайней мере по состоянию на сейчас, уберегла первую позицию (7 очков). Чехия (7) и Албания (6) свой поединок проведут позже.
Лига наций. 5 тур
16.11.2024. Батуми
Грузия - Украина 1:1
Голы: Микаутадзе 76 - Квирквелия (аг) 7
November 16, 2024
November 16, 2024
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