  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Автогол Квирквелии и мяч Микаутадзе

Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины потеряла очки в матче против Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций. Сине-желтые повели в счете в первом тайме благодаря автоголу Квирквелии. Однако удержать результат не удалось. После перерыва грузины были более агрессивными в атаке, поэтому их гол не удивил. Его автор - Микаутадзе, который вышел на замену.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Украины остается последней в турнирной таблице группы (5 очков). Грузия, по крайней мере по состоянию на сейчас, уберегла первую позицию (7 очков). Чехия (7) и Албания (6) свой поединок проведут позже.

Лига наций. 5 тур

16.11.2024. Батуми

Грузия - Украина 1:1

Голы: Микаутадзе 76 - Квирквелия (аг) 7

По теме
yellow-arrow
Сработала замена. Грузины сравняли счет в матче с Украиной
yellow-arrow
На характере. Шахтёр – Заря 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Впервые в истории. Верес 2:0 Рух. Видео голов и обзор матча
Украина Грузия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 21:15
не тот состав --Довбик Яремчук не какие --хорошо что Зина не играл --много разговоров перед матчем а толку нет
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
16.11.2024 в 21:15
не тот состав --Довбик Яремчук не какие --хорошо что Зина не играл --много разговоров перед матчем а толку нет
Ответить
0
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
16.11.2024 в 21:09
сарьожа геній по планам на перемогу
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.11.2024 в 20:57
За перехід в Трабзонспор Шапаренка просять $10 млн.? Та дайте їм ці 10 мільйонів - нехай забирають!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости