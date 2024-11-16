Сработала замена. Грузины сравняли счет в матче с Украиной
Дожали
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Грузии сравняла счет в поединке 5-го тура Лиги наций против Украины. Гол произошел на 76-й минуте.
Затяжная атака Сакартвело таки завершается результативным ударом.
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Трубин парировал выстрел от Кочорашвили, но с добиванием от Микаутадзе ничего поделать не смог.
November 16, 2024
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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