Сработала замена. Грузины сравняли счет в матче с Украиной

Сборная Грузии сравняла счет в поединке 5-го тура Лиги наций против Украины. Гол произошел на 76-й минуте.

Затяжная атака Сакартвело таки завершается результативным ударом.

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Трубин парировал выстрел от Кочорашвили, но с добиванием от Микаутадзе ничего поделать не смог.