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Сработала замена. Грузины сравняли счет в матче с Украиной

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Сработала замена. Грузины сравняли счет в матче с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Грузии сравняла счет в поединке 5-го тура Лиги наций против Украины. Гол произошел на 76-й минуте.

Затяжная атака Сакартвело таки завершается результативным ударом.

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Трубин парировал выстрел от Кочорашвили, но с добиванием от Микаутадзе ничего поделать не смог.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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