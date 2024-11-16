КМ. Оболонь - Черноморец 1:5. Видеообзор матча
Ливень голов
Фото: Оболонь
Представители УПЛ "Оболонь" и "Черноморец" сыграли в Киеве товарищескую игру. Формат 4-х таймов по 35 минут позволил задействовать максимум доступных футболистов.
Одесситы, как оказалось, не зря преодолели расстояние в полтысячи километров, чтобы сыграть этот матч. Они разгромили соперника со счетом 5:1.
Контрольный матч
"Оболонь" (Киев) - "Черноморец“ (Одесса) 1:5
16 ноября 2024 года. Киев. "Оболонь Арена"
Голы: Суханов 90 - Белошевский 17, Ермаков 51, Янаков 61, Жаржу 69, Хромой 138
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Источник:ФК Оболонь Київ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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