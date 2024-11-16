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КМ. Колос - Заря 1:0. Видеообзор матча

Видео

120 минут игры

КМ. Колос - Заря 1:0. Видеообзор матча

Фото: Колос

Новина українською

"Колос" и "Заря“ сыграли в Ковалевке товарищеский матч. Формат 4-х таймов по 30 минут дал возможность командам менять составы.

На 104-й минуте был забит единственный гол в матче усилиями Безбородько.

Контрольный матч

16.11.2024. Ковалевка

"Колос" Ковалевка - "Заря“ Луганск 1:0

Гол: Безбородько 104

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Заря (Луганск) Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка)
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Источник:
FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Виктор Иванчук
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