КМ. Колос - Заря 1:0. Видеообзор матча
120 минут игры
Фото: Колос
"Колос" и "Заря“ сыграли в Ковалевке товарищеский матч. Формат 4-х таймов по 30 минут дал возможность командам менять составы.
На 104-й минуте был забит единственный гол в матче усилиями Безбородько.
Контрольный матч
16.11.2024. Ковалевка
"Колос" Ковалевка - "Заря“ Луганск 1:0
Гол: Безбородько 104
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Источник:FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Виктор Иванчук
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