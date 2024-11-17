КМ. Полесье -Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча
Команды размялись перед перерывом
Фото - ФК Полісся
"Полесье" обыграло "Левый Берег" в контрольном матче.
В первом тайме хозяева поля открыли счёт. Отметился Лукас Тейлор на 24-й минуте после передачи Дмитрия Шастала. Этим голом первый тайм и закончился.
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Вторые 45 минут команды провели бодро. В начале второго тайма забили гости. Вратарь "Полесья" отбил удар и мяч оказался в ногах футболистов киевского клуба, которые свой шанс реализовали.
На 85-й минуте хозяева снова вышли вперёд. Гол-пушка от Богдана Леднёва сделал счёт 2:1. "Полесье" победило "Левый Берег".
Контрольный матч, Центральный стадион "Полесье", Житомир
"Полесье" - "Левый Берег" 2:1
Видеообзор матча:
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