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КМ. Полесье -Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Команды размялись перед перерывом

КМ. Полесье -Левый Берег 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" обыграло "Левый Берег" в контрольном матче.

В первом тайме хозяева поля открыли счёт. Отметился Лукас Тейлор на 24-й минуте после передачи Дмитрия Шастала. Этим голом первый тайм и закончился.

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Вторые 45 минут команды провели бодро. В начале второго тайма забили гости. Вратарь "Полесья" отбил удар и мяч оказался в ногах футболистов киевского клуба, которые свой шанс реализовали.

На 85-й минуте хозяева снова вышли вперёд. Гол-пушка от Богдана Леднёва сделал счёт 2:1. "Полесье" победило "Левый Берег".

Контрольный матч, Центральный стадион "Полесье", Житомир

"Полесье" - "Левый Берег" 2:1

Видеообзор матча:

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
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