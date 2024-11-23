Мякушко порадовал болельщиков в Полтаве. Ворскла повела в счете

В матче 14-го тура УПЛ "Ворскла" - "ЛНЗ" открыт счет. На 30-й минуте Сергей Мякушко сместился с левого фланга к центру штрафной площади соперника и точно пробил в правый угол ворот.

Этот гол стал вторым в сезоне для Мякушко. К слову, столько же ему удалось забить за весь прошлый сезон.

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