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Заявка на 3 очка. Кане и Иеде забпезпечили Ворскле еще один гол в ворота ЛНЗ

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Заявка на 3 очка. Кане и Иеде забпезпечили Ворскле еще один гол в ворота ЛНЗ

instagram.com/fcvp.official

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В матче 14-го тура УПЛ "Ворскла" - "ЛНЗ" хозяева укрепили свое преимущество в счете. Второй мяч забил на 54-й минуте Иеде.

Нигериец результативно воспользовался красивой передачей в штрафную площадь от Кане.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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