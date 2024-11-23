Заявка на 3 очка. Кане и Иеде забпезпечили Ворскле еще один гол в ворота ЛНЗ

В матче 14-го тура УПЛ "Ворскла" - "ЛНЗ" хозяева укрепили свое преимущество в счете. Второй мяч забил на 54-й минуте Иеде.

Нигериец результативно воспользовался красивой передачей в штрафную площадь от Кане.

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