УПЛ. Ворскла – ЛНЗ 2:0. Обзор матча и видео голов
Футболисты полтавского клуба оказались сильнее
Фото - ФК Ворскла
В 14-м туре украинской Премьер-Лиги встречались "Ворскла" и ЛНЗ.
В первые 45 минут "Ворскла" нанесла три удара, из них два в створ. Усилия "Ворсклы" были не напрасны – на 30-й минуте счёт открыл полузащитник Сергей Мякушко, которого на 34-й минуте пришлось заменить. Игроки ЛНЗ трижды ударяли, но всё мимо.
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Второй тайм "Ворскла" доминировала, как и вратарь гостей. 5 ударов в створ и 4 сейва. Гол на 54-й минуте забил Иеде. ЛНЗ кроме пропущенных голов ещё и остались в меньшинстве – за 6 минут две жёлтых получил косовский защитник Салиху Хайдин.
"Ворскла" поднялась на 8-ю строчку с 16-ю очками, ЛНЗ строчкой выше с 18-ю очками.
УПЛ, 14-й тур, Полтава
"Ворскла" - "ЛНЗ" 2:0
Голы: Мякушко (30), Иеде (54)
Видеообзор матча:
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