УПЛ. Ворскла – ЛНЗ 2:0. Обзор матча и видео голов

В 14-м туре украинской Премьер-Лиги встречались "Ворскла" и ЛНЗ.

В первые 45 минут "Ворскла" нанесла три удара, из них два в створ. Усилия "Ворсклы" были не напрасны – на 30-й минуте счёт открыл полузащитник Сергей Мякушко, которого на 34-й минуте пришлось заменить. Игроки ЛНЗ трижды ударяли, но всё мимо.

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Второй тайм "Ворскла" доминировала, как и вратарь гостей. 5 ударов в створ и 4 сейва. Гол на 54-й минуте забил Иеде. ЛНЗ кроме пропущенных голов ещё и остались в меньшинстве – за 6 минут две жёлтых получил косовский защитник Салиху Хайдин.

"Ворскла" поднялась на 8-ю строчку с 16-ю очками, ЛНЗ строчкой выше с 18-ю очками.

УПЛ, 14-й тур, Полтава

"Ворскла" - "ЛНЗ" 2:0

Голы: Мякушко (30), Иеде (54)

Видеообзор матча: