Здесь без шансов. Динамо забивает третий гол в ворота Черноморца

Динамо утраивает преимущество в матче против "Черноморца".

Защитники "Черноморца" отобрали мяч у "Динамо" и стали пасоваться в своей штрафной.

При передаче защитника одесситов к вратарю, полузащитник Валентин Рубчинский, который вышел на замену, перехватил мяч и забил.

Это третий гол для полузащитника в чемпионате.

Видео гола: