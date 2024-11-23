Здесь без шансов. Динамо забивает третий гол в ворота Черноморца
Это третий гол для полузащитника
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Динамо утраивает преимущество в матче против "Черноморца".
Защитники "Черноморца" отобрали мяч у "Динамо" и стали пасоваться в своей штрафной.
При передаче защитника одесситов к вратарю, полузащитник Валентин Рубчинский, который вышел на замену, перехватил мяч и забил.
Это третий гол для полузащитника в чемпионате.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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