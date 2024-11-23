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Не получилось отстоять всухую. Черноморец забивает гол на последних минутах

Видео

Вышло красиво, но виновата защита

Не получилось отстоять всухую. Черноморец забивает гол на последних минутах

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" отыграл мяч против "Динамо".

Иван Петряк исполнил штрафной. Отдал длинную передачу к воротам. Защита "Динамо" растерялась, а Скиба реализовал свой шанс

"Черноморец" уезжает с одним голом, но без очков.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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