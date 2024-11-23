Не получилось отстоять всухую. Черноморец забивает гол на последних минутах
Вышло красиво, но виновата защита
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" отыграл мяч против "Динамо".
Иван Петряк исполнил штрафной. Отдал длинную передачу к воротам. Защита "Динамо" растерялась, а Скиба реализовал свой шанс
"Черноморец" уезжает с одним голом, но без очков.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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