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Проиграли сильному сопернику. Оболонь – Кривбасс 0:1. Видеообзор матча

Видео

14-й тур УПЛ

Проиграли сильному сопернику. Оболонь – Кривбасс 0:1. Видеообзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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В 14-м туре УПЛ встречались "Оболонь" и "Кривбасс".

Гости открыли счёт на 25-й минуте. После передачи Ярослава Шевченко забил Егор Твердохлиб. Спустя 3 минуты "Оболонь" получила право на пенальти, который не реализовала. "Кривбасс" ушёл на перерыв с преимуществом.

Во втором тайме команды ударяли по воротам, но голами этит удары не были. "Кривбасс" из Киева увозит победу.

В турнирной таблице "Кривбасс" на 5-м месте с 22-мя очками, "Оболонь" - на 15-м с 9-ю очками

Украинская Премьер-Лига, 11-й тур, Киев

"Оболонь" - "Кривбасс" 0:1

Голы: Твердохлиб (25)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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