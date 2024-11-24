Сильнейшего на Авангарде не выявили. Верес – Александрия 1:1. Видеообзор матча

Продолжается ничейная серии "Александрии" на поле "Вереса".

"Верес" в первом тайме доминировал и вполне заслужил гол. Лишь на 27-й минуте ровенская команда получила право на пробитие пенальти. Калюжный сыграл рукой в штрафной зоне. "Верес" открыл счёт в первом тайме. Команды с таким счётом ушли на перерыв.

Во втором тайме тренеры сделали замены. Но исход игры решил гол с углового. "Александрия" подала и Безерра оказался в нужном месте, в нужное время.

Сильнейшего на "Авангарде" не выявили. В турнирной таблице "Александрия" осталась на втором месте, но теперь отстаёт от "Динамо" на 2 балла. "Верес" - на 9-м месте.

Украинская Премьер-Лига, 14-й тур, Ровно

"Верес" - "Александрия" 1:1

Голы: Гайдучук (27) – Безерра (78)

Видеообзор матча: