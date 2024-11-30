УПЛ. ЛНЗ - Верес 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шандрука продолжает удивлять
Фото: ЛНЗ
Ровенский "Верес" одерживает волевую победу в Черкассах над местным "ЛНЗ". Решительная игра гостей с высоким прессингом дала результат.
Дубль оформил бразилец Луан, а за черкасцев отличился другой легионер - Яшари. "Верес" набирает 19 очков, обходя "ЛНЗ“ в турнирной таблице (18 баллов).
15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 30-е ноября
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" - "Верес“ 1:2
Голы: Яшари 27 - Луан 39 (пенальти), 76
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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