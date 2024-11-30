УПЛ. ЛНЗ - Верес 1:2. Видео голов и обзор матча

Ровенский "Верес" одерживает волевую победу в Черкассах над местным "ЛНЗ". Решительная игра гостей с высоким прессингом дала результат.

Дубль оформил бразилец Луан, а за черкасцев отличился другой легионер - Яшари. "Верес" набирает 19 очков, обходя "ЛНЗ“ в турнирной таблице (18 баллов).

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 30-е ноября

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" - "Верес“ 1:2

Голы: Яшари 27 - Луан 39 (пенальти), 76