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Лидерство в гонке бомбардиров, но поражение. Кривбасс – Полесье 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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15-й тур УПЛ

Лидерство в гонке бомбардиров, но поражение. Кривбасс – Полесье 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Полісся

Новина українською

"Кривбасс" принимал на домашнем поле "Полесье".

Матч команд с верхушки турнирной таблицы и особый матч Твердохлиба, ведь он в нём оформил хет-трик. Начал на 11-й минуте и продолжил во втором тайме.

Не менее особенным был этот матч для Гуцуляка. "Полесье" уехало с голом, а полузащитник сравнялся с Артёмом Бондаренко из "Шахтёра" по голам в гонке бомбардиров – у футболистов по 8 голов в УПЛ.

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К тому же продолжается беспроигрышная серия "Кривбасса" (6 матчей) и безвыигрышная серия "Полесья" (6 матчей).

В турнирной таблице "Кривбасс" - на 4-м месте с 25-ю баллами. "Полесье" - на 5-м с 23-мя баллами.

Украинская Премьер-Лига. 15-й тур

Кривбасс, "Горняк"

"Кривбасс" - "Полесье" 3:1

Голы: Твердохлиб (11, 72, 86) – Гуцуляк (63)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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