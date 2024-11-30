Лидерство в гонке бомбардиров, но поражение. Кривбасс – Полесье 3:1. Видео голов и обзор матча
15-й тур УПЛ
Фото - ФК Полісся
"Кривбасс" принимал на домашнем поле "Полесье".
Матч команд с верхушки турнирной таблицы и особый матч Твердохлиба, ведь он в нём оформил хет-трик. Начал на 11-й минуте и продолжил во втором тайме.
Не менее особенным был этот матч для Гуцуляка. "Полесье" уехало с голом, а полузащитник сравнялся с Артёмом Бондаренко из "Шахтёра" по голам в гонке бомбардиров – у футболистов по 8 голов в УПЛ.
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К тому же продолжается беспроигрышная серия "Кривбасса" (6 матчей) и безвыигрышная серия "Полесья" (6 матчей).
В турнирной таблице "Кривбасс" - на 4-м месте с 25-ю баллами. "Полесье" - на 5-м с 23-мя баллами.
Украинская Премьер-Лига. 15-й тур
Кривбасс, "Горняк"
"Кривбасс" - "Полесье" 3:1
Голы: Твердохлиб (11, 72, 86) – Гуцуляк (63)
Видеообзор матча:
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