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Разгром и 2 удаления. УПЛ. Александрия - Черноморец 3:0. Видеообзор матча

Видео

Огненный первый тайм

Разгром и 2 удаления. УПЛ. Александрия - Черноморец 3:0. Видеообзор матча

Фото: Олександрія

Новина українською

Один из лидеров УПЛ "Александрия" разгромила на своем поле "Черноморец" - 3:0. Получить такой результат удалось в большей степени благодаря двум удалениям у соперника в течение первого тайма.

Стоит отметить, что красные карточки Петряку и Бутко были показаны не за игровые эпизоды, а за слишком эмоциональные претензии и оскорбления арбитра. Необдуманное поведение одесситов стоило им всех очков.

15-й тур УПЛ, сезон 2024/25

01 декабря, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Александр Омельченко

ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса) 3:0

Голы: Ващенко (16), Костышин (80), Козак (90+1)

Удаление: Петряк (17, неспортивное поведение), Бутко (29, неспортивное поведение)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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