Разгром и 2 удаления. УПЛ. Александрия - Черноморец 3:0. Видеообзор матча
Огненный первый тайм
Фото: Олександрія
Один из лидеров УПЛ "Александрия" разгромила на своем поле "Черноморец" - 3:0. Получить такой результат удалось в большей степени благодаря двум удалениям у соперника в течение первого тайма.
Стоит отметить, что красные карточки Петряку и Бутко были показаны не за игровые эпизоды, а за слишком эмоциональные претензии и оскорбления арбитра. Необдуманное поведение одесситов стоило им всех очков.
15-й тур УПЛ, сезон 2024/25
01 декабря, Александрия, стадион "Ника"
Судья: Александр Омельченко
ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса) 3:0
Голы: Ващенко (16), Костышин (80), Козак (90+1)
Удаление: Петряк (17, неспортивное поведение), Бутко (29, неспортивное поведение)
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