УПЛ. Черноморец - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча
Получилась волевая победа
Фото: Чорноморець
В 16-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле уступил "Кривбассу". Вялое начало матча, но яркое продолжение.
Гол Скибы заставил гостей действовать активнее в атаке, что сразу принесло им результат - 2 забитых мяча от "Кривбасса" еще до перерыва. Дополнительный гол во втором тайме лишь подтвердил победителя.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Vbet Лига. 16-й тур
"Черноморец" - "Кривбасс“ 1:3
Голы: Скиба (34) - Илич (40, пен), Микитишин (45+1), Твердохлеб (80)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 19:59
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
- В Кривом Роге после прилета баллистики от россиян погибли 3 человека
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
Комментарии 1