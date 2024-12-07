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УПЛ. Черноморец - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Получилась волевая победа

УПЛ. Черноморец - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Чорноморець

Новина українською

В 16-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле уступил "Кривбассу". Вялое начало матча, но яркое продолжение.

Гол Скибы заставил гостей действовать активнее в атаке, что сразу принесло им результат - 2 забитых мяча от "Кривбасса" еще до перерыва. Дополнительный гол во втором тайме лишь подтвердил победителя.

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Vbet Лига. 16-й тур

"Черноморец" - "Кривбасс“ 1:3

Голы: Скиба (34) - Илич (40, пен), Микитишин (45+1), Твердохлеб (80)

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) УПЛ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 19:59
большая просьба уберите БАБИЧА --он позор ОДЕССЫ--не доверяйте ему ЧО --выведет их в 1 лигу 100%
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.12.2024 в 19:59
большая просьба уберите БАБИЧА --он позор ОДЕССЫ--не доверяйте ему ЧО --выведет их в 1 лигу 100%
Ответить
0
0

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