УПЛ. Черноморец - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча

В 16-м туре УПЛ "Черноморец" на своем поле уступил "Кривбассу". Вялое начало матча, но яркое продолжение.

Гол Скибы заставил гостей действовать активнее в атаке, что сразу принесло им результат - 2 забитых мяча от "Кривбасса" еще до перерыва. Дополнительный гол во втором тайме лишь подтвердил победителя.

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Vbet Лига. 16-й тур

"Черноморец" - "Кривбасс“ 1:3

Голы: Скиба (34) - Илич (40, пен), Микитишин (45+1), Твердохлеб (80)