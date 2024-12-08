УПЛ. Ингулец - Заря 1:0*. Видеообзор первого тайма
К сожалению, матч не доиграли
Фото: УПЛ
Матч 16-го тура "Ингулец" - "Заря" не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге. Команды успели провести только первый тайм.
Напомним, матч проходил в Кривом Роге, ведь петровцы так и не успели достроить свой домашний стадион.
Сыгранные 45 минут оказались довольно насыщенными. На 38-й минуте "Ингулец", усилиями Волохатого, сумел открыть счет. Уже в компенсированное время петровцы могли удваивать преимущество, но Лосенко нереализовал пенальти.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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