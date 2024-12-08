УПЛ. Ингулец - Заря 1:0*. Видеообзор первого тайма

Матч 16-го тура "Ингулец" - "Заря" не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге. Команды успели провести только первый тайм.

Напомним, матч проходил в Кривом Роге, ведь петровцы так и не успели достроить свой домашний стадион.

Сыгранные 45 минут оказались довольно насыщенными. На 38-й минуте "Ингулец", усилиями Волохатого, сумел открыть счет. Уже в компенсированное время петровцы могли удваивать преимущество, но Лосенко нереализовал пенальти.