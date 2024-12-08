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УПЛ. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча

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УПЛ. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча

Фото: Оболонь

Новина українською

В довольно равном матче "Колос" и "Оболонь" зафиксировали ничью 0:0. Правда, более острыми моментами, все же, отмечались хозяева.

Перерыв на воздушную тревогу перед вторым таймом на пользу командам не пошел - у ворот стало еще скучнее. Словом, обе команды заработали по одному очку.

16-й тур УПЛ, сезон 2024/25

08 декабря, Ковловка, стадион "Колос"

Судья: Дмитрий Кубряк

"Колос" (Ковалевка) - "Оболонь“ (Киев) 0:0

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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