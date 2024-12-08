УПЛ. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча
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Фото: Оболонь
В довольно равном матче "Колос" и "Оболонь" зафиксировали ничью 0:0. Правда, более острыми моментами, все же, отмечались хозяева.
Перерыв на воздушную тревогу перед вторым таймом на пользу командам не пошел - у ворот стало еще скучнее. Словом, обе команды заработали по одному очку.
16-й тур УПЛ, сезон 2024/25
08 декабря, Ковловка, стадион "Колос"
Судья: Дмитрий Кубряк
"Колос" (Ковалевка) - "Оболонь“ (Киев) 0:0
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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