УПЛ. Колос - Оболонь 0:0. Видеообзор матча

В довольно равном матче "Колос" и "Оболонь" зафиксировали ничью 0:0. Правда, более острыми моментами, все же, отмечались хозяева.

Перерыв на воздушную тревогу перед вторым таймом на пользу командам не пошел - у ворот стало еще скучнее. Словом, обе команды заработали по одному очку.

16-й тур УПЛ, сезон 2024/25

08 декабря, Ковловка, стадион "Колос"

Судья: Дмитрий Кубряк

"Колос" (Ковалевка) - "Оболонь“ (Киев) 0:0