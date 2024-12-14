УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Теперь черкасцы без Карраско
Фото: Олександрія
Две воздушные тревоги, первый гол Филиппова с октября, потеря сознания Каплиенко, голы - все это произошло в матче 17-го тура УПЛ между "Александрией" и "ЛНЗ". Черкассы играли впервые после увольнения тренера Андреса Карраско.
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В матче была зафиксирована ничья. Таким образом, "Александрия" потеряла очки в третьей игре подряд, а "ЛНЗ" прервал серию из четырех поражений.
Украинская Премьер-лига 2024/25, семнадцатый тур.
Александрия, "Ника"
"Александрия" - "ЛНЗ“ 1:1
Голы: Филиппов 45+2 - Яшари 65
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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