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УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

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Теперь черкасцы без Карраско

УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Олександрія

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Две воздушные тревоги, первый гол Филиппова с октября, потеря сознания Каплиенко, голы - все это произошло в матче 17-го тура УПЛ между "Александрией" и "ЛНЗ". Черкассы играли впервые после увольнения тренера Андреса Карраско.

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В матче была зафиксирована ничья. Таким образом, "Александрия" потеряла очки в третьей игре подряд, а "ЛНЗ" прервал серию из четырех поражений.

Украинская Премьер-лига 2024/25, семнадцатый тур.

Александрия, "Ника"

"Александрия" - "ЛНЗ“ 1:1

Голы: Филиппов 45+2 - Яшари 65

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ФК Александрия УПЛ ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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