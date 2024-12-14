Взяли реванш за первый круг. Кривбасс – Карпаты 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче Украинской Премьер-Лиги встречались "Кривбасс" и "Карпаты".

Команды встретились впервые в Кривом Роге. Матч начался с задержкой, поскольку в области была воздушная тревога.

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Этот матч – Илича. Реализовал пенальти, отдал ассист. Твердохлеб забил в пятом матче подряд. В этой серии у него седьмой гол.

У "Карпат" продолжается проигрышная гостевая серия. Третий матч львовская команда не может победить на выезде. У "Кривбасса" продолжается беспроигрышная серия, которая составляет 8 матчей.

Украинская Премьер-Лига. 17-й тур, Кривой Рог

"Кривбасс" - "Карпаты" 2:0

Голы: Илич (27), Твердохлеб (69)

Видеообзор матча: