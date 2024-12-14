Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей

Одесский "Черноморец" сравнивает счет в матче с "Зарей" в рамках 17-го тура УПЛ.

На 81-й минуте Янаков обыгрался со Швецовым в стеночку, вошел в штрафную и красиво закрутил в угол. 1:1!

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