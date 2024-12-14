  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей
В тренде

Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей

Видео
Обновлено

Классно обыгрались Шевцов и Янаков

Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Одесский "Черноморец" сравнивает счет в матче с "Зарей" в рамках 17-го тура УПЛ.

На 81-й минуте Янаков обыгрался со Швецовым в стеночку, вошел в штрафную и красиво закрутил в угол. 1:1!

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Заря в компенсированное время вырывает победу над Черноморцем. Видео гола
yellow-arrow
Взяли реванш за первый круг. Кривбасс – Карпаты 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Черноморец (Одесса) Денис Янаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости