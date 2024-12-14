Заря в компенсированное время вырывает победу над Черноморцем. Видео гола
Башич - герой игры
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" вырвала победу над "Черноморцем" в рамках 17-го тура УПЛ. Решающий гол был забит на 90+2 минуте.
Яков Башич решил плотно пробить из-за пределов штрафной - и попал четко под стойку. Итоговый счет - 2:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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