Заря в компенсированное время вырывает победу над Черноморцем. Видео гола

Луганская "Заря" вырвала победу над "Черноморцем" в рамках 17-го тура УПЛ. Решающий гол был забит на 90+2 минуте.

Яков Башич решил плотно пробить из-за пределов штрафной - и попал четко под стойку. Итоговый счет - 2:1.

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