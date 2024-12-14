Битва дня во Франции. Марсель - Лилль 1:1. Видео голов и обзор матча
Второе место против четвертого
Фото: Марсель
В центральном матче субботы во французской Лиге 1 сошлись лидеры чемпионата "Марсель" и "Лилль". Команда Де Дзерби имела игровое преимущество, но не сумела победить.
"Марсель" остается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 очка. "Лилль" - четвертый.
Лига 1. 15-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" - "Лилль“ 1:1
Голы: Мерлен 17 - Диаките 87
Удаление: Лирола 90+5
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Слишком много событий как для одного матча
- Экс-футболист сборной Грузии стал так называемым президентом страны
- Ворскла начинает кадровую чистку. Максимов не рассчитывает на семерых игроков
- Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000