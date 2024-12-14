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Битва дня во Франции. Марсель - Лилль 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Второе место против четвертого

Битва дня во Франции. Марсель - Лилль 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Марсель

Новина українською

В центральном матче субботы во французской Лиге 1 сошлись лидеры чемпионата "Марсель" и "Лилль". Команда Де Дзерби имела игровое преимущество, но не сумела победить.

"Марсель" остается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 очка. "Лилль" - четвертый.

Лига 1. 15-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" - "Лилль“ 1:1

Голы: Мерлен 17 - Диаките 87

Удаление: Лирола 90+5

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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