Второй реванш в туре. Рух – Оболонь 1:3. Обзор матча и видео голов
Впервые киевская команда забила три гола
Фото - ФК Оболонь Київ
"Рух" и "Оболонь" встретились в очном матче.
Футболисты киевской команды открыли счёт в начале первого тайма. Отметился Бычек на 9-й минуте. К слову, это дебютній гол нападающего.
Второй тайм был зрелищнее. Ростислав Тарануха забил с углового. Нападающий отметился впервые за 21 матч и "Оболонь" удвоила преимущество. "Рух" спустя 6 минут также забил со стандарта и отыграл один мяч.
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Радость хозяев была недолгой. Спустя минуту отметился Близниченко и львовский клуб проигрывал снова в два мяча.
В турнирной таблице "Рух" на 7-м месте, "Оболонь" поднимается на строчку выше и теперь на 14-м месте с 14-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 17-й тур, Львов
"Рух" - "Оболонь" 1:3
Голы: Дидык (71) – Бычек (9), Тарануха (65), Близниченко (72)
Видеообзор матча:
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