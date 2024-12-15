  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Второй реванш в туре. Рух – Оболонь 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде

Второй реванш в туре. Рух – Оболонь 1:3. Обзор матча и видео голов

Видео

Впервые киевская команда забила три гола

Второй реванш в туре. Рух – Оболонь 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Оболонь Київ

Новина українською

"Рух" и "Оболонь" встретились в очном матче.

Футболисты киевской команды открыли счёт в начале первого тайма. Отметился Бычек на 9-й минуте. К слову, это дебютній гол нападающего.

Второй тайм был зрелищнее. Ростислав Тарануха забил с углового. Нападающий отметился впервые за 21 матч и "Оболонь" удвоила преимущество. "Рух" спустя 6 минут также забил со стандарта и отыграл один мяч.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Радость хозяев была недолгой. Спустя минуту отметился Близниченко и львовский клуб проигрывал снова в два мяча.

В турнирной таблице "Рух" на 7-м месте, "Оболонь" поднимается на строчку выше и теперь на 14-м месте с 14-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 17-й тур, Львов

"Рух" - "Оболонь" 1:3

Голы: Дидык (71) – Бычек (9), Тарануха (65), Близниченко (72)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Битва дня во Франции. Марсель - Лилль 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Заря в компенсированное время вырывает победу над Черноморцем. Видео гола
yellow-arrow
Интрига все больше и больше. Черноморец сравнял счет в игре с Зарей
Оболонь (Киев) Рух (Львов) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости