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Первая победа на сборах. Динамо – ФКСБ 2:1. Обзор матча и видео голов

Видео

Над сильной командой

Первая победа на сборах. Динамо – ФКСБ 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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"Динамо" провело второй контрольный матч в Турции на сборах.

В первом тайме дублем отметился Виталий Буяльский, который забил на 20-й и 27-й минуте. Но украинский клуб не смог удержать сухой матч.

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На 73-й минуте отметился "ФКСБ" и размочил счёт.

"Динамо" одерживает первую победу в контрольных матчах. Далее киевский клуб сыграет с польским "Видзевом" 13 января.

Контрольный матч

Динамо – ФКСБ 2:1

Голы: Буяльский (20, 27) – Микулеску (73)

Видеообзор матча:

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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