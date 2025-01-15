Вторая победа в один день. Шахтер – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов
Главное, чтобы был костяк команды
Фото - ФК Шахтар
"Шахтёр" провёл второй спаринг за день. Вечером донецкий клуб сыграл с "Лудогорцем".
Донецкий клуб сыграл почти основным составом против команды бывшего тренера Игоря Йовичевича.
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В первом тайме голами отметились Марлон Гомес и Кевин. Во втором тайме "горняки" также забили два гола. Отметились Эгиналду и Педриньо.
Два матча – две победы.
Контрольный матч
Шахтёр – Лудогорец 4:0
Голы: Гомес (17), Кевин (26), Эгиналду (63). Педриньо (88)
Видеообзор матча:
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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