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Вторая победа в один день. Шахтер – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов

Видео

Главное, чтобы был костяк команды

Вторая победа в один день. Шахтер – Лудогорец 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Шахтар

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"Шахтёр" провёл второй спаринг за день. Вечером донецкий клуб сыграл с "Лудогорцем".

Донецкий клуб сыграл почти основным составом против команды бывшего тренера Игоря Йовичевича.

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В первом тайме голами отметились Марлон Гомес и Кевин. Во втором тайме "горняки" также забили два гола. Отметились Эгиналду и Педриньо.

Два матча – две победы.

Контрольный матч

Шахтёр – Лудогорец 4:0

Голы: Гомес (17), Кевин (26), Эгиналду (63). Педриньо (88)

Видеообзор матча:

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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