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КМ. Полесье - Лехия 0:1. Видеообзор матча

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КМ. Полесье - Лехия 0:1. Видеообзор матча

Фото: Полісся

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В первом матче на тренировочных сборах в Турции "Полесье" уступило польской "Лехии". Обе команды создавали моменты, но гол удался только Бобчеку. Отметим, что впервые в футболке "Полесья" сыграл Александр Андриевский.

За "Лехию" выступило четыре украинца: Антон Царенко, Максим Хлан, Богдан Вьюнник и Иван Желижко.

Контрольный матч

18.01.2025. Турция

"Полесье" - "Лехия“ 0:1

Гол: Бобчек 90

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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