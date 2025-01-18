КМ. Полесье - Лехия 0:1. Видеообзор матча

В первом матче на тренировочных сборах в Турции "Полесье" уступило польской "Лехии". Обе команды создавали моменты, но гол удался только Бобчеку. Отметим, что впервые в футболке "Полесья" сыграл Александр Андриевский.

За "Лехию" выступило четыре украинца: Антон Царенко, Максим Хлан, Богдан Вьюнник и Иван Желижко.

Контрольный матч

18.01.2025. Турция

"Полесье" - "Лехия“ 0:1

Гол: Бобчек 90