КМ. Полесье - Лехия 0:1. Видеообзор матча
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Фото: Полісся
В первом матче на тренировочных сборах в Турции "Полесье" уступило польской "Лехии". Обе команды создавали моменты, но гол удался только Бобчеку. Отметим, что впервые в футболке "Полесья" сыграл Александр Андриевский.
За "Лехию" выступило четыре украинца: Антон Царенко, Максим Хлан, Богдан Вьюнник и Иван Желижко.
Контрольный матч
18.01.2025. Турция
"Полесье" - "Лехия“ 0:1
Гол: Бобчек 90
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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