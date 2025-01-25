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Первый матч комом. Оболонь – Септември 0:3. Обзор матча и видео голов

Видео

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Первый матч комом. Оболонь – Септември 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" провела первый из восьми контрольный матч. Соперник был "Септември", занимающий 12-е место в Чемпионате Болгарии. Они уже играли третий контрольный матч.

Киевский клуб сыграл два тайма разными составами. В первом тайме "Оболонь" пропустила гол на первой минуте.

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Во втором тайме болгарский клуб забил ещё 2 гола и разгромно победил "Оболонь".

Следующий матч киевский клуб проведёт 28 января против польского "Лодзя"

Контрольный матч

Оболонь – Септември 0:3

Голы: Чандаров (1), Витинью (76), Величковски (89)

Видеообзор матча:

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Оболонь (Киев) Септември (Симитли)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
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