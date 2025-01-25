Первый матч комом. Оболонь – Септември 0:3. Обзор матча и видео голов
Такое начало
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" провела первый из восьми контрольный матч. Соперник был "Септември", занимающий 12-е место в Чемпионате Болгарии. Они уже играли третий контрольный матч.
Киевский клуб сыграл два тайма разными составами. В первом тайме "Оболонь" пропустила гол на первой минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме болгарский клуб забил ещё 2 гола и разгромно победил "Оболонь".
Следующий матч киевский клуб проведёт 28 января против польского "Лодзя"
Контрольный матч
Оболонь – Септември 0:3
Голы: Чандаров (1), Витинью (76), Величковски (89)
Видеообзор матча:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты пропустили 5 голов в спарринге от чешского клуба
- Один из лидеров Динамо вернулся в общую группу
- Представитель Руха объяснил, почему клуб проводит сборы не в Турции
- Воробей: После того, как счет стал 2:0, я подумал: "Ну, как всегда. Динамо в своем репертуаре"
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000