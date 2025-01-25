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Феерия дебютных голов. Карпаты – Богемианс 2:5. Обзор матча и видео голов

Видео

Горькое ощущение после победы

Феерия дебютных голов. Карпаты – Богемианс 2:5. Обзор матча и видео голов

Фото - Карпати

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"Карпаты" провели второй матч за два дня.

В первом тайме чешский клуб открыл счёт на 17-й минуте. Но "Карпатам" удалось взять ничью. Игорь Краснопир забил свой первый гол за львовский клуб.

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В следующем тайме чешский клуб забил четыре гола. "Карпаты" смогли ответить одним – забил Илья Квасница, для которого это также дебютный гол.

Львовский клуб крупно проиграл. Следующий матч – против польской "Термалики" 31 января.

Контрольный матч

Карпаты – Богемианс 2:5

Голы: Краснопир (45), Квасниця (68) - Ристовски (17), Матоушек (50), Карим (69), Земан (82), Достал (87)

Видеообзор матча:

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Контрольный матч Богемианс (Прага) Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
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