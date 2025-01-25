Феерия дебютных голов. Карпаты – Богемианс 2:5. Обзор матча и видео голов
Горькое ощущение после победы
Фото - Карпати
"Карпаты" провели второй матч за два дня.
В первом тайме чешский клуб открыл счёт на 17-й минуте. Но "Карпатам" удалось взять ничью. Игорь Краснопир забил свой первый гол за львовский клуб.
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В следующем тайме чешский клуб забил четыре гола. "Карпаты" смогли ответить одним – забил Илья Квасница, для которого это также дебютный гол.
Львовский клуб крупно проиграл. Следующий матч – против польской "Термалики" 31 января.
Контрольный матч
Карпаты – Богемианс 2:5
Голы: Краснопир (45), Квасниця (68) - Ристовски (17), Матоушек (50), Карим (69), Земан (82), Достал (87)
Видеообзор матча:
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Источник:Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко
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