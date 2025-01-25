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КМ. Полесье - Яблонец 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Забил Леднев

КМ. Полесье - Яблонец 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Полісся

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"Полесье" уступило чешскому "Яблонецу“ в своем втором спарринге на тренировочных сборах. Имад Ашур сыграл двумя разными составами в каждом из таймов.

Следующую игру житомиряне проведут во вторник, 28-го января. В этот день встретятся с футбольным клубом из Косово "Балкани".

Контрольный матч

25.01.2025. Турция

"Полесье" - "Яблонец“ 1:3

Гол: Леднев

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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