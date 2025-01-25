КМ. Полесье - Яблонец 1:3. Видео голов и обзор матча
Забил Леднев
Фото: Полісся
"Полесье" уступило чешскому "Яблонецу“ в своем втором спарринге на тренировочных сборах. Имад Ашур сыграл двумя разными составами в каждом из таймов.
Следующую игру житомиряне проведут во вторник, 28-го января. В этот день встретятся с футбольным клубом из Косово "Балкани".
Контрольный матч
25.01.2025. Турция
"Полесье" - "Яблонец“ 1:3
Гол: Леднев
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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