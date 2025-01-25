КМ. Колос - Приштина 1:2. Видео голов и обзор матча

"Колос" уступил "Приштине“ из Косово в товарищеском матче. Это была первая игра ковалевцев в рамках тренировочного сбора в Турции.

Напомним, перед выездом из Украины "Колос" проиграл в спарринге "Ингульцу" (1:2).

Контрольный матч

25.01.2025. Турция

"Колос" - "Приштина“ 1:2

Голы: Гнапи 21, Ллугики 56 - Безручко 68