КМ. Колос - Приштина 1:2. Видео голов и обзор матча
Ковалевцы пока без побед
Фото: Колос
"Колос" уступил "Приштине“ из Косово в товарищеском матче. Это была первая игра ковалевцев в рамках тренировочного сбора в Турции.
Напомним, перед выездом из Украины "Колос" проиграл в спарринге "Ингульцу" (1:2).
Контрольный матч
25.01.2025. Турция
"Колос" - "Приштина“ 1:2
Голы: Гнапи 21, Ллугики 56 - Безручко 68
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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