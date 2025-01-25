КМ. ЛНЗ - Пардубице 0:1. Видео гола и обзор матча

"ЛНЗ" на тренировочных сборах в Испании проиграл в спарринге чешскому "Пардубице“ (0:1). С таким же результатом завершилась игра с "ДВТК" днями ранее.

Следующий контрольный матч у черкасцев запланирован на воскресенье, 2-го февраля. В соперниках - канадский "Ванкувер".

Контрольный матч

25.01.2024. Испания.

Стадион: Banús Football Center

"ЛНЗ" - "Пардубице“ 0:1