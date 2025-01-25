КМ. ЛНЗ - Пардубице 0:1. Видео гола и обзор матча
Второй спарринг
Фото: ЛНЗ
"ЛНЗ" на тренировочных сборах в Испании проиграл в спарринге чешскому "Пардубице“ (0:1). С таким же результатом завершилась игра с "ДВТК" днями ранее.
Следующий контрольный матч у черкасцев запланирован на воскресенье, 2-го февраля. В соперниках - канадский "Ванкувер".
Контрольный матч
25.01.2024. Испания.
Стадион: Banús Football Center
"ЛНЗ" - "Пардубице“ 0:1
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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