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КМ. ЛНЗ - Пардубице 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Второй спарринг

КМ. ЛНЗ - Пардубице 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: ЛНЗ

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"ЛНЗ" на тренировочных сборах в Испании проиграл в спарринге чешскому "Пардубице“ (0:1). С таким же результатом завершилась игра с "ДВТК" днями ранее.

Следующий контрольный матч у черкасцев запланирован на воскресенье, 2-го февраля. В соперниках - канадский "Ванкувер".

Контрольный матч

25.01.2024. Испания.

Стадион: Banús Football Center

"ЛНЗ" - "Пардубице“ 0:1

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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