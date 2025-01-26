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КМ. Рух - Копер 2:1. Видео голов и обзор матча

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КМ. Рух - Копер 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Копер

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Львовский "Рух" победил словенский "Копер" в спарринге на тренировочном сборе. Дублем отметился игрок, находящийся на просмотре.

Следующий матч "желто-черные" должны сыграть в пятницу, 1-го февраля. В этот день их будет ждать австрийский "Грацер".

Контрольный матч

26 января 2025 года. Копер, Словения

"Рух" - "Копер“ 2:1

Голы: ИНП, 57, 70 - Грозница, 28

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Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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