КМ. Рух - Копер 2:1. Видео голов и обзор матча

Львовский "Рух" победил словенский "Копер" в спарринге на тренировочном сборе. Дублем отметился игрок, находящийся на просмотре.

Следующий матч "желто-черные" должны сыграть в пятницу, 1-го февраля. В этот день их будет ждать австрийский "Грацер".

Контрольный матч

26 января 2025 года. Копер, Словения

"Рух" - "Копер“ 2:1

Голы: ИНП, 57, 70 - Грозница, 28