КМ. Рух - Копер 2:1. Видео голов и обзор матча
Камбэк
Фото: Копер
Львовский "Рух" победил словенский "Копер" в спарринге на тренировочном сборе. Дублем отметился игрок, находящийся на просмотре.
Следующий матч "желто-черные" должны сыграть в пятницу, 1-го февраля. В этот день их будет ждать австрийский "Грацер".
Контрольный матч
26 января 2025 года. Копер, Словения
"Рух" - "Копер“ 2:1
Голы: ИНП, 57, 70 - Грозница, 28
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Источник:Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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