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КМ. Карпаты - Железничар 3:2. Видео голов и обзор матча

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Краснопир идет в основу

КМ. Карпаты - Железничар 3:2. Видео голов и обзор матча

Карпати

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Львовские "Карпаты" победили "Железничар" из Боснии и Герцоговины в спарринге на тренировочном сборе. Команды создали немало моментов, 5 из которых стали голевыми.

В пятницу, 7-го февраля, "Карпаты" должны сыграть контрольный матч с батумским "Динамо".

Контрольный матч.

Белек. 1 февраля.

"Карпаты" (Львов) - "Железничар“ (Сараево) - 3:2

Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 - Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.

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Контрольные матчи товарищеские матчи Железничар Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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