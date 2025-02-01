КМ. Карпаты - Железничар 3:2. Видео голов и обзор матча
Краснопир идет в основу
Карпати
Львовские "Карпаты" победили "Железничар" из Боснии и Герцоговины в спарринге на тренировочном сборе. Команды создали немало моментов, 5 из которых стали голевыми.
В пятницу, 7-го февраля, "Карпаты" должны сыграть контрольный матч с батумским "Динамо".
Контрольный матч.
Белек. 1 февраля.
"Карпаты" (Львов) - "Железничар“ (Сараево) - 3:2
Голы: Краснопир, 6, Клименко, 15, Полегенько, 90+6 - Цветаноски, 29, Фочо, 90+2.
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Источник:Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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