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КМ. Рух - Грацер 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Тлумак сделал результат

КМ. Рух - Грацер 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Рух

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В четвертом спарринге на сборах "Рух" победил австрийский "Грацер". Единственный гол в матче во втором тайме забил Тлумак.

Следующий товарищеский матч львовяне проведут завтра, 2-го февраля, с австрийским "Штурмом".

Контрольный матч.

"Рух" (Львов) - "Грацер“ (Грац, Австрия) 1:0

1 февраля 2025 года. Чатеж, Словения

Гол: Тлумак, 66

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Контрольные матчи Рух (Львов) товарищеские матчи
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Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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