КМ. Рух - Грацер 1:0. Видео гола и обзор матча
Тлумак сделал результат
Фото: Рух
В четвертом спарринге на сборах "Рух" победил австрийский "Грацер". Единственный гол в матче во втором тайме забил Тлумак.
Следующий товарищеский матч львовяне проведут завтра, 2-го февраля, с австрийским "Штурмом".
Контрольный матч.
"Рух" (Львов) - "Грацер“ (Грац, Австрия) 1:0
1 февраля 2025 года. Чатеж, Словения
Гол: Тлумак, 66
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Источник:Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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