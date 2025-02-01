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КМ. Левый Берег - Фратрия 3:0. Видео голов и обзор матча

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Проблем не было

КМ. Левый Берег - Фратрия 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Лівий Берег

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Киевский "Левый Берег" уверенно одолел болгарскую "Фратрию" в своем первом контрольном матче на тренировочных сборах в Турции. Соперник выступает в Первой лиге Болгарии.

Далее команду ждет спарринг с грузинским "Самгурали". Он запланирован на среду, 5-е февраля.

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0

Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), ГНП (89)

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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