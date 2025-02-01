КМ. Левый Берег - Фратрия 3:0. Видео голов и обзор матча
Проблем не было
Фото: Лівий Берег
Киевский "Левый Берег" уверенно одолел болгарскую "Фратрию" в своем первом контрольном матче на тренировочных сборах в Турции. Соперник выступает в Первой лиге Болгарии.
Далее команду ждет спарринг с грузинским "Самгурали". Он запланирован на среду, 5-е февраля.
Контрольный матч
"Левый Берег" - "Фратрия“ 3:0
Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), ГНП (89)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Трабзонспора сообщил о подписании игрока Шахтера
- Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ
- Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец
- КМ. Рух - Грацер 1:0. Видео гола и обзор матча
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000