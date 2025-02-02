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КМ. Колос - Слога Добой 0:1. Видеообзор матча

Видео

Первая игра дня

КМ. Колос - Слога Добой 0:1. Видеообзор матча

Фото: Колос

Новина українською

"Колос" в первом контрольном матче этого дня проиграл боснийской команде "Слога Добой“. На 35-й минуте соперник воспользовался ошибкой Шершня.

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Контрольный матч

02.02.2025. Турция

"Колос" - "Слога Добой“ 0:1

Гол: 35

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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