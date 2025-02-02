КМ. Колос - Слога Добой 0:1. Видеообзор матча
Первая игра дня
Фото: Колос
"Колос" в первом контрольном матче этого дня проиграл боснийской команде "Слога Добой“. На 35-й минуте соперник воспользовался ошибкой Шершня.
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Контрольный матч
02.02.2025. Турция
"Колос" - "Слога Добой“ 0:1
Гол: 35
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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