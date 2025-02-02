КМ. Рух - Штурм II 3:2. Видео голов и обзор матча
Победа
Фото: Рух
"Рух" в спарринге в Словении переиграл вторую команду австрийского "Штурма“. В первом тайме команды обменялись быстрыми голами. После перерыва фаны увидели еще несколько забитых мячей, которые установили положительный результат украинскому коллективу.
Следующий контрольный матч львовяне должны сыграть с австрийским "Амштеттеном". Игра запланирована на 6-е февраля.
Товарищеский матч.
"Рух" (Львов) - "Штурм“ II (Грац, Австрия) 3:2
2 февраля 2025 года. Чатеж, Словения
Голы: Столярчук, 7, Рунич, 52, Джурабаев, 63 - Беганович, 1, Форобоско, 82
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Источник:Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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