КМ. Колос - Петровац 3:0. Видеообзор матча

Ковалевский "Колос" уверенно одолел в спарринге черногорский "Петровац". Быстрый гол и еще 2 мяча во втором тайме принесли результат 3:0.

Следующая игра для "Колоса" запланирована на пятницу, 8-е февраля. В этот день украинская команда должна встретиться с грузинской "Иберией".

Контрольный матч

02.02.2025. Турция

"Колос" - "Петровац“ 3:0

Голы: Ковталюк 4, Алефиренко 76, Третьяков 78