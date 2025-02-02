КМ. Колос - Петровац 3:0. Видеообзор матча
Ковталюк-Алефиренко-Третьяков
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" уверенно одолел в спарринге черногорский "Петровац". Быстрый гол и еще 2 мяча во втором тайме принесли результат 3:0.
Следующая игра для "Колоса" запланирована на пятницу, 8-е февраля. В этот день украинская команда должна встретиться с грузинской "Иберией".
Контрольный матч
02.02.2025. Турция
"Колос" - "Петровац“ 3:0
Голы: Ковталюк 4, Алефиренко 76, Третьяков 78
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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