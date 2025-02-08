КМ. Рух - Штурм 3:0. Видео голов и обзор матча
Серьезно
Фото: Рух
В контрольном матче на тренировочных сборах "Рух" разгромил "Штурм" - чемпиона Австрии. Положительный результат принесли голы Климчука, Карабина и Слюбыка.
Следующий спарринг "Рух" сыграет против словенского "Триглава". Матч должен состояться в среду, 12-го февраля.
Контрольный матч
8 февраля 2025 года. Грац, Австрия
"Рух" (Львов) - "Штурм" (Грац, Австрия) 3:0
Голы: Климчук, 45+1 (пенальти), Карабин, 66, Слюбик, 83
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Источник:Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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