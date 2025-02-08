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КМ. Рух - Штурм 3:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Рух - Штурм 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Рух

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В контрольном матче на тренировочных сборах "Рух" разгромил "Штурм" - чемпиона Австрии. Положительный результат принесли голы Климчука, Карабина и Слюбыка.

Следующий спарринг "Рух" сыграет против словенского "Триглава". Матч должен состояться в среду, 12-го февраля.

Контрольный матч

8 февраля 2025 года. Грац, Австрия

"Рух" (Львов) - "Штурм" (Грац, Австрия) 3:0

Голы: Климчук, 45+1 (пенальти), Карабин, 66, Слюбик, 83

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Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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