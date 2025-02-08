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КМ. Колос - Иберия 1:0. Видео гола и обзор матча

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КМ. Колос - Иберия 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Колос

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Гол Алефиренко приносит победу "Колосу" над грузинской "Иберией" в контрольном матче на турецком тренировочном сборе. К слову, соперник является действующим чемпионом Грузии.

Следующую игру кузнецы проведут уже завтра, 9 февраля. Украинцы померяются силами с казахстанским "Актобе".

Контрольный матч

08.02.2025. Турция

"Колос" - "Иберия" 1:0

Гол: Алефиренко 68

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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