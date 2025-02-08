КМ. Колос - Иберия 1:0. Видео гола и обзор матча
Неплохо
Фото: Колос
Гол Алефиренко приносит победу "Колосу" над грузинской "Иберией" в контрольном матче на турецком тренировочном сборе. К слову, соперник является действующим чемпионом Грузии.
Следующую игру кузнецы проведут уже завтра, 9 февраля. Украинцы померяются силами с казахстанским "Актобе".
Контрольный матч
08.02.2025. Турция
"Колос" - "Иберия" 1:0
Гол: Алефиренко 68
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально: воспитанник Флуминенсе – игрок Шахтера
- Шахтер может подписать нападающего Динамо
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- КМ. Рух - Штурм 3:0. Видео голов и обзор матча
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000