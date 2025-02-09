  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. КМ. ЛНЗ - Одд 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

КМ. ЛНЗ - Одд 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Что-то пошло не так

КМ. ЛНЗ - Одд 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ЛНЗ

Новина українською

В контрольном матче на тренировочном сборе черкасский "ЛНЗ" разгромно проиграл норвежскому коллективу "Одд". Игра завершилась со счетом 0:3.

Следующий спарринг "ЛНЗ" проведет в четверг, 13-го февраля. Соперником выступит грузинский "Торпедо Кутаиси".

Контрольный матч

08.02.2025. Испания

"ЛНЗ" - "Одд“ 0:3

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Иберия 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Рух - Штурм 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Колос - Петровац 3:0. Видеообзор матча
Контрольные матчи товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости