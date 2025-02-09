КМ. ЛНЗ - Одд 0:3. Видео голов и обзор матча
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Фото: ЛНЗ
В контрольном матче на тренировочном сборе черкасский "ЛНЗ" разгромно проиграл норвежскому коллективу "Одд". Игра завершилась со счетом 0:3.
Следующий спарринг "ЛНЗ" проведет в четверг, 13-го февраля. Соперником выступит грузинский "Торпедо Кутаиси".
Контрольный матч
08.02.2025. Испания
"ЛНЗ" - "Одд“ 0:3
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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