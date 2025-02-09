КМ. Шахтер - Зимбру 3:0. Видео голов и обзор матча
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Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" без проблем разобрался с молдавским "Зимбру" в рамках контрольного матча на тренировочных сборах. К слову, соперник украинцев сейчас занимает 2-е место в чемпионате Молдовы.
Голы Кевина, Бондаренко и Шведа обеспечили счет 3:0. "Зимбру" тоже имел возможность отличиться хотя бы однажды, но Захан на 49-й минуте не реализовал пенальти.
Контрольный матч
"Шахтер" - "Зимбру“ 3:0
Голы: Кевин (23), Бондаренко (60, пен), Швед (86)
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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