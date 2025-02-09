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КМ. Шахтер - Зимбру 3:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Шахтер - Зимбру 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

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Донецкий "Шахтер" без проблем разобрался с молдавским "Зимбру" в рамках контрольного матча на тренировочных сборах. К слову, соперник украинцев сейчас занимает 2-е место в чемпионате Молдовы.

Голы Кевина, Бондаренко и Шведа обеспечили счет 3:0. "Зимбру" тоже имел возможность отличиться хотя бы однажды, но Захан на 49-й минуте не реализовал пенальти.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Зимбру“ 3:0

Голы: Кевин (23), Бондаренко (60, пен), Швед (86)

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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