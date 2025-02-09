КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча
Подготовка продолжается
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" уступил в контрольном матче "Актобе" из Казахстана. Команда Поздеева смогла лишь на один гол в конце встречи.
Напомним, вчера "Колос" одолел чемпиона Грузии "Иберию" (0:1).
Контрольный матч
09.02.2025. Турция
"Колос" - "Актобе" 1:2
Голы: Криворучко 86 - Касым 12, Умаев 62 (пен)
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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