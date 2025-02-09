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КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча

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КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" уступил в контрольном матче "Актобе" из Казахстана. Команда Поздеева смогла лишь на один гол в конце встречи.

Напомним, вчера "Колос" одолел чемпиона Грузии "Иберию" (0:1).

Контрольный матч

09.02.2025. Турция

"Колос" - "Актобе" 1:2

Голы: Криворучко 86 - Касым 12, Умаев 62 (пен)

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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