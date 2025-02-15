КМ. Левый Берег - Колхети-1913 1:2. Видео голов и обзор матча
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Фото: ФК Лівий берег
В очередном спарринге на тренировочных сборах "Левый Берег" уступил грузинскому клубу "Колхети-1913".
Киевляне первыми открыли счет, но впоследствии дважды пропустили. Следующий матч у команды запланирован с молдавским "Шерифом" (15-го февраля).
Контрольный матч
14.02.2025. Турция
"Левый Берег" - "Колхети-1913“ 1:2
Голы: Самар (35) - (45+2), (48)
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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