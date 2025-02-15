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КМ. Левый Берег - Колхети-1913 1:2. Видео голов и обзор матча

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КМ. Левый Берег - Колхети-1913 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Лівий берег

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В очередном спарринге на тренировочных сборах "Левый Берег" уступил грузинскому клубу "Колхети-1913".

Киевляне первыми открыли счет, но впоследствии дважды пропустили. Следующий матч у команды запланирован с молдавским "Шерифом" (15-го февраля).

Контрольный матч

14.02.2025. Турция

"Левый Берег" - "Колхети-1913“ 1:2

Голы: Самар (35) - (45+2), (48)

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колхети (Грузия) Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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