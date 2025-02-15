  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. КМ. Шериф - Левый Берег 0:1. Видеообзор матча
В тренде

КМ. Шериф - Левый Берег 0:1. Видеообзор матча

Видео
Обновлено

Классный результат

КМ. Шериф - Левый Берег 0:1. Видеообзор матча

Фото: Лівий берег/Автор - невідомий

Новина українською

"Левый Берег" одержал победу в контрольном матче над именитым молдавским клубом "Шериф“. Единственный гол в игре забил Когут.

Напомним, что в свое время "Шериф" возглавляло немало украинских тренеров - Ахмед Алескеров, Александр Голоколосов, Игорь Наконечный, Юрий Вернидуб, Роман Пилипчук и Юрий Гура.

Контрольный матч

15.02.2025. Турция

"Шериф" - "Левый Берег“ 0:1

Гол: И.Когут (58)

По теме
yellow-arrow
КМ. Левый Берег - Колхети-1913 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Шахтер - Зимбру 3:0. Видео голов и обзор матча
Контрольные матчи Шериф (Тирасполь) товарищеские матчи Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости