КМ. Шериф - Левый Берег 0:1. Видеообзор матча
Классный результат
Фото: Лівий берег/Автор - невідомий
"Левый Берег" одержал победу в контрольном матче над именитым молдавским клубом "Шериф“. Единственный гол в игре забил Когут.
Напомним, что в свое время "Шериф" возглавляло немало украинских тренеров - Ахмед Алескеров, Александр Голоколосов, Игорь Наконечный, Юрий Вернидуб, Роман Пилипчук и Юрий Гура.
Контрольный матч
15.02.2025. Турция
"Шериф" - "Левый Берег“ 0:1
Гол: И.Когут (58)
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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