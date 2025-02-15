КМ. Шериф - Левый Берег 0:1. Видеообзор матча

"Левый Берег" одержал победу в контрольном матче над именитым молдавским клубом "Шериф“. Единственный гол в игре забил Когут.

Напомним, что в свое время "Шериф" возглавляло немало украинских тренеров - Ахмед Алескеров, Александр Голоколосов, Игорь Наконечный, Юрий Вернидуб, Роман Пилипчук и Юрий Гура.

Контрольный матч

15.02.2025. Турция

"Шериф" - "Левый Берег“ 0:1

Гол: И.Когут (58)