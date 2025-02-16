Заключительный матч, но с потерей игрока. Шахтёр – Дила 2:0. Видео голов и обзор матча
Шахтёр закончил контрольные матчи
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтёр" провёл контрольный матч против грузинской "Дилы".
В матче не играли Георгий Судаков, Педриньо и Дмитрий Крыськив.
В первом тайме на 22-й минуте ещё травмировался Швед. Неудачная попытка приблизиться мячу. Футболиста заменили на Невертона. Голов в первые 45 минут не было.
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Во втором тайме была активная игра от "горняков", и они забили два гола. Забил Энрике и Ласина Траоре.
Шахтёр заканчивает контрольные матчи и готовится к матчу против "Левого Берега" 24 февраля.
Контрольный матч
Шахтёр (Украина) – Дила (Грузия)
Голы: Энрике (57). Траоре (64)
Видеообзор матча:
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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fatov1986 (Лондон)
16.02.2025 в 16:50
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