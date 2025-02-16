Заключительный матч, но с потерей игрока. Шахтёр – Дила 2:0. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтёр" провёл контрольный матч против грузинской "Дилы".

В матче не играли Георгий Судаков, Педриньо и Дмитрий Крыськив.

В первом тайме на 22-й минуте ещё травмировался Швед. Неудачная попытка приблизиться мячу. Футболиста заменили на Невертона. Голов в первые 45 минут не было.

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Во втором тайме была активная игра от "горняков", и они забили два гола. Забил Энрике и Ласина Траоре.

Шахтёр заканчивает контрольные матчи и готовится к матчу против "Левого Берега" 24 февраля.

Контрольный матч

Шахтёр (Украина) – Дила (Грузия)

Голы: Энрике (57). Траоре (64)

Видеообзор матча: