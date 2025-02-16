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Заключительный матч, но с потерей игрока. Шахтёр – Дила 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Шахтёр закончил контрольные матчи

Заключительный матч, но с потерей игрока. Шахтёр – Дила 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтёр" провёл контрольный матч против грузинской "Дилы".

В матче не играли Георгий Судаков, Педриньо и Дмитрий Крыськив.

В первом тайме на 22-й минуте ещё травмировался Швед. Неудачная попытка приблизиться мячу. Футболиста заменили на Невертона. Голов в первые 45 минут не было.

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Во втором тайме была активная игра от "горняков", и они забили два гола. Забил Энрике и Ласина Траоре.

Шахтёр заканчивает контрольные матчи и готовится к матчу против "Левого Берега" 24 февраля.

Контрольный матч

Шахтёр (Украина) – Дила (Грузия)

Голы: Энрике (57). Траоре (64)

Видеообзор матча:

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Шахтер (Донецк) Контрольный матч Дила (Гори)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
16.02.2025 в 16:50
Пока Шевченко знать не хочет одного известного грузина, Шахтер товарищеские матчи с грузинами дружит
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Комментарии 2
fatov1986 (Лондон)
16.02.2025 в 16:50
Пока Шевченко знать не хочет одного известного грузина, Шахтер товарищеские матчи с грузинами дружит
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fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 17:12
при чём здесь это?с грузинскими командами играют и другие клубы Украины.а каладзе-редкостный ...... и своё ещё получит
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